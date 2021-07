Acqua ossigenata: scopri alcuni usi insoliti del perossido di idrogeno (Di giovedì 1 luglio 2021) . Acqua ossigenata: disinfetta, ma non solo. Qui sotto ti ricordiamo alcuni altri usi, più o meno insoliti, del perossido di idrogeno. Acqua ossigenata: 6 modi di usarla Uno. Pulire e disinfettare le piccole ferite Con le sue bolle il perossido di idrogeno elimina i germi, ma va detto che può anche irritare la pelle attorno a tagli e ferite. Di solito sono ugualmente efficaci Acqua tiepida e sapone, ma se non c’è Acqua pulita a disposizione, è sempre bene tenere il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 1 luglio 2021) .: disinfetta, ma non solo. Qui sotto ti ricordiamoaltri usi, più o meno, deldi: 6 modi di usarla Uno. Pulire e disinfettare le piccole ferite Con le sue bolle ildielimina i germi, ma va detto che può anche irritare la pelle attorno a tagli e ferite. Di solito sono ugualmente efficacitiepida e sapone, ma se non c’èpulita a disposizione, è sempre bene tenere il ...

Advertising

gigasss1 : Insieme potevamo essere perfetti, come l'acqua ossigenata e il ginocchio sbucciato.?????? #thatsamore - F1N3L1N : qualcosa che non sia acqua ossigenata/disinfettante con cui posso tipo disinfettanere? mi sono tipo bucatx il piede… - carlo1493 : @ottogattotto @francornldi Pensa a come si sentirà la Geloni! Io me la immagino immersa in una vasca piena di acqua… - svnflowah_ : @made_in_the_MN se tagli la parte dello spazzolino e dell'acqua ossigenata si - caralquadrato : Io dopo essermi disinfettato una ferita col Gin per mancanza di acqua ossigenata e alcol -