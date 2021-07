A 82 anni nello spazio con Bezos, la rivincita di Wally Funk (Di giovedì 1 luglio 2021) A viaggiare nello spazio insieme a Jeff Bezos il prossimo 20 luglio ci sarà anche l'82enne Wally Funk, ex pilota a cui lo spazio fu vietato decenni fa, in quanto donna. Funk ha fatto parte del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 1 luglio 2021) A viaggiareinsieme a Jeffil prossimo 20 luglio ci sarà anche l'82enne, ex pilota a cui lofu vietato decenni fa, in quanto donna.ha fatto parte del ...

Advertising

repubblica : La Nasa addestrò donne che non fece mai volare. Una di loro, a 82 anni, andrà nello spazio con Bezos - disinformatico : Una delle donne statunitensi che si addestrarono privatamente per andare nello spazio negli anni Sessanta (ma furon… - Radio3tweet : Quarantun'anni dopo la strage di #Ustica uno spettacolo di Nello Scavo con Ottavia Piccolo racconta e ricorda il so… - Sk0iAtToLO : ?? Negli anni 60 la Nasa addestrò donne che non fece mai volare. Una di loro, a 82 anni, andrà nello spazio… - vittoriopasteris : @massacritica99 Wally Funk a 82 anni volerà nello spazio con Jeff Bezos -