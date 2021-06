Tiro a segno, Coppa del Mondo Osijek 2021: la Germania vince il Mixed Team di pistola automatica (Di mercoledì 30 giugno 2021) I “Maestri” tedeschi non sbagliano, nella gara da loro più attesa. Nel corso della seconda tappa della Coppa del Mondo 2021 di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Osijek, la Germania non sbaglia un colpo nel Mixed Team di pistola automatica da 25m prendendosi il primo e il terzo posto del concorso. A vincere è stato il binomio formato da Sandra e Christian Reitz (Germania 2) che, superando 9-1 i rivali di Russia 1 (Svetlanda Medvedeva/Leonid Ekimov), si è preso la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) I “Maestri” tedeschi non sbagliano, nella gara da loro più attesa. Nel corso della seconda tappa delladeldi, in corso di svolgimento a, lanon sbaglia un colpo neldida 25m prendendosi il primo e il terzo posto del concorso. Are è stato il binomio formato da Sandra e Christian Reitz (2) che, superando 9-1 i rivali di Russia 1 (Svetlanda Medvedeva/Leonid Ekimov), si è preso la ...

