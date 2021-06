Salvini: Riaprire le discoteche, non punire giovani e lavoratori (Di mercoledì 30 giugno 2021) – “Perché punire ancora i giovani? Locali per ragazzi e discoteche sono già aperti da tempo in Spagna, Germania, Svizzera, Austria e Grecia, dal 9 luglio anche in Francia. In Italia ancora nulla, neanche una data, nonostante le richieste della Lega, di 3.000 imprenditori e 100.000 lavoratori. Meglio un divertimento sicuro e controllato, con protocolli di sicurezza seri, oppure i rave party e le feste abusive e illegali, denunciate ormai in tutte le città italiane? Torniamo alla vita ed al lavoro, tutti, il prima possibile”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 giugno 2021) – “Perchéancora i? Locali per ragazzi esono già aperti da tempo in Spagna, Germania, Svizzera, Austria e Grecia, dal 9 luglio anche in Francia. In Italia ancora nulla, neanche una data, nonostante le richieste della Lega, di 3.000 imprenditori e 100.000. Meglio un divertimento sicuro e controllato, con protocolli di sicurezza seri, oppure i rave party e le feste abusive e illegali, denunciate ormai in tutte le città italiane? Torniamo alla vita ed al lavoro, tutti, il prima possibile”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo

Advertising

Claudio74814597 : @agorarai @davidefaraone Ma Italia morta, insieme a Salvini e Meloni, non vuole riaprire tutto anche contro il pare… - il_misantropo : @giulianol @PoliticaPerJedi Il tutto sommato bene è per via del fatto che è riuscito ad arginare una catastrofe che… - OgamyDaygoro : RT @Guido07261: @matteorenzi Sbagliato: le idee non contano nulla, se non si mettono in pratica per il bene comune. Avete fatto nascere un… - babeari969 : RT @Guido07261: @matteorenzi Sbagliato: le idee non contano nulla, se non si mettono in pratica per il bene comune. Avete fatto nascere un… - Andreheheh : @EmilianoCarusel @Emiliano2377 @matteorenzi @ItaliaViva Sì ma Renzi non è Pannella. Renzi è quello che sostiene ch… -