Questo articolo non ha titolo (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'autorità tedesca ha dato tempo fino a fine anno ai ministeri per adeguarsi. Nel mirino lo scambio di dati del social network con gli Stati Uniti (Foto: Olivier Douliery/Getty Images)Gli articoli pubblicati oggi non avranno titolo. Un modo per invitare i nostri lettori ad approfondire gli argomenti e affrontare il tema della polarizzazione del dibattito online. Clicca qui per saperne di più. Tutti i ministeri e le agenzie governative tedesche avranno tempo fino alla fine dell'anno per chiudere le loro pagine Facebook. Secondo il garante della privacy della Germania la piattaforma social di Mark Zuckerberg non si è ancora conformata alle leggi europee e tedesche sulla ...

