Preghiera della sera del 30 Giugno 2021: “Ti raccomando l’anima e il corpo” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Ti raccomando l’anima e il corpo”, è la Preghiera della sera da recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Tie il”, è lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : #30giugno Domani #PapaFrancesco ha chiamato i leader cristiani del #Libano per una giornata di preghiera e dialogo… - KattInForma : Preghiera della sera del 30 Giugno 2021: “Ti raccomando l’anima e il corpo” - JosephSayah16 : RT @AliprandiJacopo: ?Josè #Mourinho sbarcherà a Roma venerdì. Subito Trigoria per salutare i #Friedkin e i dipendenti. La sua avventura,… - Vafankulu_Euru : RT @Ora_pro_Siria: “Il Signore Dio ha progetti di pace. Insieme per il Libano”: è questo il tema della Giornata di riflessione e di preghie… - DPentiti : @DiSantita #HeavenlsKnocking Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orec… -