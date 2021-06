“Non è la Rai”, 26 anni fa l’ultima puntata del programma (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il 30 giugno 1995 andava in onda l’ultima puntata del programma cult, “Non è la Rai“. Questo, trampolino di lancio di molti volti dello spettacolo, tra cui Ambra Angiolini. “Non è la Rai”, la chiusura del programma Il 30 giugno 1995 andava in onda l’ultima puntata del programma “Non è la Rai”. Il programma ideato da Gianni Boncompagni si affermava un’icona degli anni ’90, che vedeva cavalcare le scene molti tra i volti noti della televisione di oggi. Condotto prima da Enrica Bonaccorti; poi da Paolo Bonolis, sarà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il 30 giugno 1995 andava in ondadelcult, “Non è la Rai“. Questo, trampolino di lancio di molti volti dello spettacolo, tra cui Ambra Angiolini. “Non è la Rai”, la chiusura delIl 30 giugno 1995 andava in ondadel“Non è la Rai”. Ilideato da GiBoncompagni si affermava un’icona degli’90, che vedeva cavalcare le scene molti tra i volti noti della televisione di oggi. Condotto prima da Enrica Bonaccorti; poi da Paolo Bonolis, sarà ...

Advertising

Raicomspa : Il coraggio di Adele, disposta a lottare da sola contro tutti, pur di salvare centinaia di minori stranieri non acc… - Radio3tweet : È il treno e non l'autobus, ci svela Duccio Chiarini, il mezzo migliore per conoscere l'America; perché è soprattut… - borghi_claudio : Ottimo. Quindi 'c'è un basista' e chi sapeva non ha mai denunciato. Ma come si fa? Saccheggio in Rai, l'accusa sho… - Raiofficialnews : “Non mi importa niente della mia vita, possono anche uccidermi”. Sono le parole del fidanzato di Saman raccolte da… - LaMammaN1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Non Rai Benitez nuovo allenatore dell'Everton Lo spagnolo, nonostante le minacce ricevute da parte dei tifosi dell'Everton, che non digeriscono il suo passato ai Reds, e' arrivato oggi al campo di allenamento dei "Toffees". Secondo la stampa ...

Lory Del Santo, l'incontro, la cena e la notte con Roberto Mancini: ' Ho avuto due possibilità: Viali o lui' ...Del Santo ha vissuto molte storie d'amore al fianco di artisti noti a livello internazionale e non ... Lory Del Santo ha scambiato qualche chiacchiera notturna con i conduttori de I Lunatici su Rai ...

Tokyo 2020: Larissa Iapichino infortunata non va ai Giochi Rai Sport Denise Pipitone: una testimone è stata aggredita Durante la trasmissione, un inviato ha cercato di ascoltare anche l'ex fidanzato di Jessica Pulizzi, ma non è emerso nulla. Intervenuta in collegamento con la trasmissione di Rai 2, Piera Maggio ...

Europei: diminuisce l’audience totale della tv, in aumento Rai e Sky I dati Auditel elaborati dallo Studio Frasi per Il Sole 24 Ore mostrano come gli spettatori di Euro 2020 si siano allontanati dal piccolo schermo ...

Lo spagnolo, nonostante le minacce ricevute da parte dei tifosi dell'Everton, chedigeriscono il suo passato ai Reds, e' arrivato oggi al campo di allenamento dei "Toffees". Secondo la stampa ......Del Santo ha vissuto molte storie d'amore al fianco di artisti noti a livello internazionale e... Lory Del Santo ha scambiato qualche chiacchiera notturna con i conduttori de I Lunatici su...Durante la trasmissione, un inviato ha cercato di ascoltare anche l'ex fidanzato di Jessica Pulizzi, ma non è emerso nulla. Intervenuta in collegamento con la trasmissione di Rai 2, Piera Maggio ...I dati Auditel elaborati dallo Studio Frasi per Il Sole 24 Ore mostrano come gli spettatori di Euro 2020 si siano allontanati dal piccolo schermo ...