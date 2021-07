L’on the road di Amanda sulla strada dell’adolescenza (Di giovedì 1 luglio 2021) In sala da oggi c’è uno di quei film che vanno cercati con cura, planato sullo schermo dopo un’attesa di mesi, una scommessa che il suo autore, Francesco Fei, non ha mai messo da parte nonostante la condizione pandemica avversa. Del resto l’ostinazione ne è un po’ una caratteristica: l’ispirazione è un romanzo, Wonder When You’ll Miss Me di Amanda Davis che aveva conquistato il regista appena letto, poi scrittura e i tempi lunghi come spesso capita alle produzioni indipendenti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 1 luglio 2021) In sala da oggi c’è uno di quei film che vanno cercati con cura, planato sullo schermo dopo un’attesa di mesi, una scommessa che il suo autore, Francesco Fei, non ha mai messo da parte nonostante la condizione pandemica avversa. Del resto l’ostinazione ne è un po’ una caratteristica: l’ispirazione è un romanzo, Wonder When You’ll Miss Me diDavis che aveva conquistato il regista appena letto, poi scrittura e i tempi lunghi come spesso capita alle produzioni indipendenti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ItalyMFA : #G20Italy | Il Ministro @luigidimaio è oggi a #Brindisi per l'Evento Ministeriale su Assistenza Umanitaria L'agend… - Adnil47991189 : RT @velocevolo: Se la morte fosse una sensazione sarebbe questo: l'invisibilità, vivere la tua vita in abiti scomodi, camminare con le scar… - PRiengmond : RT @velocevolo: Se la morte fosse una sensazione sarebbe questo: l'invisibilità, vivere la tua vita in abiti scomodi, camminare con le scar… - DublencoIgor : RT @velocevolo: Se la morte fosse una sensazione sarebbe questo: l'invisibilità, vivere la tua vita in abiti scomodi, camminare con le scar… - mariemarie2222 : RT @velocevolo: Se la morte fosse una sensazione sarebbe questo: l'invisibilità, vivere la tua vita in abiti scomodi, camminare con le scar… -

Ultime Notizie dalla rete : L’on the LIVE Calciomercato - La Fiorentina saluta Ribery: "Grazie Franck". United-Sancho, è fatta La Gazzetta dello Sport