LIVE Tour de France 2021, cronometro in DIRETTA: Mikkel Bjerg ancora davanti per 6? su Cort Nielsen (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 Ricordiamo che alle 15.31 prenderà il via il campione europeo a cronometro Stefan Kung (Groupama-FDJ). 15.20 Mentre questa è la top ten provvisoria al secondo intermedio: 1 Bjerg Mikkel 20.45,57 49.712 2 Cort Magnus 20.53,85 49.384 3 BISSEGGER Stefan 21.05,08 48.946 4 PEREZ Anthony 21.06,14 48.905 5 DE GENDT Thomas 21.07,62 48.847 6 FRAILE Omar 21.17,93 48.453 7 DURBRIDGE Luke 21.18,64 48.426 8 SWEENY Harry 21.20,59 48.353 9 WALSCHEID Max 21.21,32 48.325 10 HOULE Hugo 21.22,81 48.269 15.18 Questa è la top ten provvisoria al primo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 Ricordiamo che alle 15.31 prenderà il via il campione europeo aStefan Kung (Groupama-FDJ). 15.20 Mentre questa è la top ten provvisoria al secondo intermedio: 120.45,57 49.712 2Magnus 20.53,85 49.384 3 BISSEGGER Stefan 21.05,08 48.946 4 PEREZ Anthony 21.06,14 48.905 5 DE GENDT Thomas 21.07,62 48.847 6 FRAILE Omar 21.17,93 48.453 7 DURBRIDGE Luke 21.18,64 48.426 8 SWEENY Harry 21.20,59 48.353 9 WALSCHEID Max 21.21,32 48.325 10 HOULE Hugo 21.22,81 48.269 15.18 Questa è la top ten provvisoria al primo ...

