LIVE Fognini-Djere 6-3 4-3, Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’azzurro cerca di mantenere il vantaggio (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grande gioco al servizio di Fognini che chiude con un ace e 5-3 nel 2° per lui. Il serbo alla battuta per rimanere nella frazione. 15-0 Djere sparacchia il dritto incrociato in rete. Seconda molto profonda di Djere, out la risposta di rovescio di Fognini. l’azzurro avanti di un break (4-3) nel 2° set e al servizio. 40-0 Bel contropiede di Djere con il dritto. 30-0 Out di nulla la risposta lungolinea di Fognini. 15-0 Ottima accelerazione di dritto incrociato del serbo. Altra splendida palla corta in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrande gioco al servizio diche chiude con un ace e 5-3 nel 2° per lui. Il serbo alla battuta per rimanere nella frazione. 15-0sparacchia il dritto incrociato in rete. Seconda molto profonda di, out la risposta di rovescio diavanti di un break (4-3) nel 2° set e al servizio. 40-0 Bel contropiede dicon il dritto. 30-0 Out di nulla la risposta lungolinea di. 15-0 Ottima accelerazione di dritto incrociato del serbo. Altra splendida palla corta in ...

