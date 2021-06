L’influencer che ha deciso di partorire in diretta streaming per 12 mila euro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Di chiama Carla Bellucci, ha 39 anni ed è una modella inglese il cui successo è aumentato negli ultimi anni grazie al suo profilo Instagram e a quello su OnlyFans. Quest’ultima piattaforma è quella che le ha procurato maggiore successo e alla quale, secondo quanto afferma, deve la maggior parte delle sue entrate. In Inghilterra la donna è famosa per una serie di stravaganze che l’hanno vista protagonista. Nel 2019, per esempio, si è vantata di essersi rifatta il naso sfruttando il Servizio sanitario nazionale fingendo una depressione. La sua quarta gravidanza, annunciata da mesi, è già stata utilizzata per monetizzare su OnlyFans ma ora, a quanto pare, la modella ha deciso ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Di chiama Carla Bellucci, ha 39 anni ed è una modella inglese il cui successo è aumentato negli ultimi anni grazie al suo profilo Instagram e a quello su OnlyFans. Quest’ultima piattaforma è quella che le ha procurato maggiore successo e alla quale, secondo quanto afferma, deve la maggior parte delle sue entrate. In Inghilterra la donna è famosa per una serie di stravaganze che l’hanno vista protagonista. Nel 2019, per esempio, si è vantata di essersi rifatta il naso sfruttando il Servizio sanitario nazionale fingendo una depressione. La sua quarta gravidanza, annunciata da mesi, è già stata utilizzata per monetizzare su OnlyFans ma ora, a quanto pare, la modella ha...

Frankyno7 : RT @EROS01813189: Leggo di una influencer che percepirà un compenso di 12000€ per partorire in diretta..... Meritiamo l estinzione o il bl… - asdustclears : L’influencer del mio cuore anche quest’anno è in Italia ed io non la vedrò che palle - Sicilianodoc73 : RT @EROS01813189: Leggo di una influencer che percepirà un compenso di 12000€ per partorire in diretta..... Meritiamo l estinzione o il bl… - EROS01813189 : Leggo di una influencer che percepirà un compenso di 12000€ per partorire in diretta..... Meritiamo l estinzione o… - ChiaraAndrea_B : @NFrangipani È l’atteggiamento che mi indispone, a me i teatrini social stuccano. Son professionisti, non influencer -

Ultime Notizie dalla rete : L’influencer che Oli London, l'influencer che difende il suo diritto di "identificarsi come non binario e coreano" TGCOM