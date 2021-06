Le zanzare pungono queste tipologie di persone: cosa le attira (Di mercoledì 30 giugno 2021) Finalmente sappiamo perché ci sono persone che, più di altre, vengono prese di mira dalle zanzare! Bisogna essere onesti. L’estate è bellissima per molti motivi, ma c’è qualcosa che proprio detestiamo di questo periodo dell’anno: le zanzare. Questi insetti riescono a rendere insopportabile una serata all’aperto e, per questo motivo, usiamo spray, zampironi e piastrine L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Finalmente sappiamo perché ci sonoche, più di altre, vengono prese di mira dalle! Bisogna essere onesti. L’estate è bellissima per molti motivi, ma c’è qualche proprio detestiamo di questo periodo dell’anno: le. Questi insetti riescono a rendere insopportabile una serata all’aperto e, per questo motivo, usiamo spray, zampironi e piastrine L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

fboougb : detesto le zanzare, manco dici ti pungono e se ne vanno. NO! vengono sotto all'orecchio a rompere le palleeee MADON… - heinz_28 : Sono in trattativa con le zanzare e sono giunto a un compromesso: ho messo 5ml del mio sangue in un bicchiere sul c… - Ot7Violante : Perché pungono solo me le zanzare cosa vi ho fatto ?? - danywolfy : @iamexemi @Robi_Nina Naturalmente non ho guardato, ma se sento quando le zanzare mi pungono figurati un ago ?? Però… - mrpg_news : RT @InformazioneOg: Perché le zanzare pungono solo alcune persone, qual è il segreto? #zanzare #puntura #persona #segreto -