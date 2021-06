Inter, Sepe per il ruolo di vice-Handanovic in caso di partenza di Radu (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le ultime settimane sono state abbastanza transitorie in casa nerazzurra. Prima il divorzio con Antonio Conte, poi l’arrivo di Simone Inzaghi. Infine il malore occorso a Christian Eriksen. Finalmente, ora, l’Inter può pensare solo ed esclusivamente al campo e a pianificare la prossima stagione calcistica. Il calciomercato sta per cominciare e Beppe Marotta vara i possibili colpi sia in entrata che in uscita. Per il ruolo di vice-Handanovic è spuntato un altro nome. L’Inter ha infatti sondato il terreno per quanto riguarda Luigi Sepe. I problemi societari non aiutano Beppe Marotta e ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le ultime settimane sono state abbastanza transitorie in casa nerazzurra. Prima il divorzio con Antonio Conte, poi l’arrivo di Simone Inzaghi. Infine il malore occorso a Christian Eriksen. Finalmente, ora, l’può pensare solo ed esclusivamente al campo e a pianificare la prossima stagione calcistica. Il calciomercato sta per cominciare e Beppe Marotta vara i possibili colpi sia in entrata che in uscita. Per ildiè spuntato un altro nome. L’ha infatti sondato il terreno per quanto riguarda Luigi. I problemi societari non aiutano Beppe Marotta e ...

