Inghilterra-Germania: tutti inginocchiati, perché ci credono (Di mercoledì 30 giugno 2021) Mentre in Italia ancora si disquisisce sulla legittimità o meno della scelta dei calciatori (e della Federcalcio) di inginocchiarsi per lanciare un messaggio simbolico contro il razzismo, le altre Nazionali non si perdono in chiacchiere e decidono di unirsi – nonostante le antiche rivalità pallonare – lanciando un messaggio che non è politico, ma sociale. Come già accaduto prima del calcio d’inizio di molti match di Euro 2020, anche Inghilterra-Germania è iniziata con i calciatori che si sono messi in ginocchio per qualche secondo prima di dare il via al penultimo ottavo di finale di questo Campionato Europeo (vinto dai britannici per 2-0 a ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Mentre in Italia ancora si disquisisce sulla legittimità o meno della scelta dei calciatori (e della Federcalcio) di inginocchiarsi per lanciare un messaggio simbolico contro il razzismo, le altre Nazionali non si perdono in chiacchiere e decidono di unirsi – nonostante le antiche rivalità pallonare – lanciando un messaggio che non è politico, ma sociale. Come già accaduto prima del calcio d’inizio di molti match di Euro 2020, ancheè iniziata con i calciatori che si sono messi in ginocchio per qualche secondo prima di dare il via al penultimo ottavo di finale di questo Campionato Europeo (vinto dai britannici per 2-0 a ...

