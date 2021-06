Guerra M5s. "I delusi del Movimento? A noi!". Parla Donzelli (Fdi) (Di mercoledì 30 giugno 2021) “La frantumazione dell’arcipelago pentastellato? Non siamo spettatori che praticano la ‘tattica del pop-corn’. Rivendichiamo centralità della destra nell’agenda politica. I nostri consensi sono frutto di idee che abbiamo professato anche quando i sondaggi non erano lusinghieri come adesso”. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fdi, è a Roma con i ragazzi di Azione universitaria, che hanno annunciato - alla presenza di Giorgia Meloni - di tenere a luglio il congresso nazionale. Il deputato toscano ha iniziato la scalata nel mondo post-Msi proprio con una rivista degli universitari, sfida.org, che divenne in poco tempo il luogo d’incontro di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) “La frantumazione dell’arcipelago pentastellato? Non siamo spettatori che praticano la ‘tattica del pop-corn’. Rivendichiamo centralità della destra nell’agenda politica. I nostri consensi sono frutto di idee che abbiamo professato anche quando i sondaggi non erano lusinghieri come adesso”. Giovanni, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fdi, è a Roma con i ragazzi di Azione universitaria, che hanno annunciato - alla presenza di Giorgia Meloni - di tenere a luglio il congresso nazionale. Il deputato toscano ha iniziato la scalata nel mondo post-Msi proprio con una rivista degli universitari, sfida.org, che divenne in poco tempo il luogo d’incontro di ...

