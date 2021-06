Grillo contro Conte, i parlamentari 5Stelle riuniti per evitare la scissione (Di mercoledì 30 giugno 2021) AGI - Aggiornato alle ore 12,41 'Tsunami Grillo' sul Movimento 5 stelle. Dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte, arriva infatti dal Garante una risposta che - secondo fonti di rilievo - finisce per mettere a rischio non solo i gruppi parlamentari, ma anche la tenuta del governo. "Vanno affrontate le cause per risolvere l'effetto ossia i problemi politici, idee, progetti, visione, e i problemi organizzativi, merito, competenza, valori e rimanere movimento decentralizzato, ma efficiente. E Conte, mi dispiace, non potrà risolverli perché non ha nè visione politica, nè capacità manageriali. Non ha esperienza di ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 giugno 2021) AGI - Aggiornato alle ore 12,41 'Tsunami' sul Movimento 5 stelle. Dopo la conferenza stampa di Giuseppe, arriva infatti dal Garante una risposta che - secondo fonti di rilievo - finisce per mettere a rischio non solo i gruppi, ma anche la tenuta del governo. "Vanno affrontate le cause per risolvere l'effetto ossia i problemi politici, idee, progetti, visione, e i problemi organizzativi, merito, competenza, valori e rimanere movimento decentralizzato, ma efficiente. E, mi dispiace, non potrà risolverli perché non ha nè visione politica, nè capacità manageriali. Non ha esperienza di ...

