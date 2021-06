Europei, quasi 2000 positivi tra i tifosi scozzesi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 1.991 i tifosi scozzesi risultati positivi al Covid nelle ultime due settimane dopo aver assistito alle partite della Scozia agli Europei di calcio, allo stadio o in eventi collettivi. Lo indicano le stime delle autorità sanitarie locali di Public Health Scotland (PHS). Due terzi dei contagiati (1.294) erano a Londra durante la partita Inghilterra-Scozia: L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 1.991 irisultatial Covid nelle ultime due settimane dopo aver assistito alle partite della Scozia aglidi calcio, allo stadio o in eventi collettivi. Lo indicano le stime delle autorità sanitarie locali di Public Health Scotland (PHS). Due terzi dei contagiati (1.294) erano a Londra durante la partita Inghilterra-Scozia: L'articolo

Advertising

proietta : RT @GiordanoGiusti: ++ #Europei: quasi 2.000 contagi tra tifosi in #Scozia ++ Lo indicano le stime delle autorità sanitarie locali di Publi… - filippomricci : RT @lcolda: ++ Europei: quasi 2.000 contagi tra tifosi in Scozia ++(ANSA) - LONDRA, 30 GIU - Sono 1.991 i tifosi scozzesi risultati positiv… - TV7Benevento : Europei: Covid, in Scozia quasi 2000 casi correlati al torneo... - sportli26181512 : #Governance #Notizie Europei, quasi 2000 positivi tra i tifosi scozzesi: Sono 1.991 i tifosi scozzesi risultati pos… - TeofiloSteven : RT @GiordanoGiusti: ++ #Europei: quasi 2.000 contagi tra tifosi in #Scozia ++ Lo indicano le stime delle autorità sanitarie locali di Publi… -