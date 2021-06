Covid oggi VdA, 6 contagi e nessun morto: bollettino 30 giugno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 6 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 30 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I casi attualmente positivi sono 35 di cui uno ricoverato in ospedale e 34 in isolamento domiciliare. nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. I casi testati sono 271, i guariti sono +6 rispetto a ieri che portano il numero totale a 11.183. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza sono 743. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 6 ida coronavirus in Valle d’Aosta, 30, secondo i dati deldella regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I casi attualmente positivi sono 35 di cui uno ricoverato in ospedale e 34 in isolamento domiciliare.paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. I casi testati sono 271, i guariti sono +6 rispetto a ieri che portano il numero totale a 11.183. I decessi di persone risultate positive alda inizio emergenza sono 743. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

HuffPostItalia : Grazie ai vaccini letalità del Covid giù dell'80%: 'Oggi uccide poco più dell’influenza' - RaiNews : A Sydney in Australia iniziano oggi due settimane di dopo che sono stati registrati oltre 80 casi di Covid-19 lega… - battmark2 : RT @eterea_eterea: Dei 42 decessi ascritti al #Covid_19 , oggi #29giugno, 22 sono da attribuire alla #RegioneCampania, (riconteggio dei dat… - zirudela : RT @Corvonero75: Immagina di parlare di pandemia quando un tribunale di Lisbona ha stabilito che i morti per Covid in Portogallo dal 2020 a… - prelemi83099465 : Ragazzi ma basta, Pier oggi ha fatto vaccino non sappiamo se ha la febbre o no dopo il vaccino del COVID… Poi giuly… -