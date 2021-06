Chiellini imprenditore | investe in un farmaco anti-infortunio I dettagli

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Giorgiodiventae starebbe per investire in un: iGiorgioinvestirà in un nuovoper curare le lesioni muscolari nello sport. La Sport Horizon Holding, hub innovativo di investimento per start up nel mondo dello sport che annovera anche il capitano della Juventus, ha scelto di finanziare Ludi Therapeutics. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 Individuata una molecola che potrebbe portare alla produzione di un medicinale, sarebbe una rivoluzione nel trattamento ...

Tuttavia, come sottolineato dal settimanale Oggi, sulla moglie del difensore nella Nazionale ci sono poche informazioni, se non che è figlia di un notomarittimo. Giorgio, il ...... anche in categorie superiori qualche mese fa, evidenzia che lui sia unmolto caparbio ...molto bene in questi anni.' Proprio sulla figura del DS è emerso il profilo di Claudio: '...La storia d’amore tra il campione di calcio Giorgio Chiellini e Corolina Bonistalli va avanti da circa 11 anni ...Un anno di catechismo certamente differente dagli altri. Non per il lockdown, né per le limitazioni imposte dal Covid: giornate insieme, visite nelle principali chiese di Venezia, persino una recita f ...