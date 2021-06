Chiellini è l'arma anti - Lukaku: le ultime e il programma degli azzurri (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'inviato della Gazzetta a Coverciano, Marco Pasotto, fa il punto sulla probabile formazione dell'Italia in vista della gara dei quarti di finale degli Europei contro il Belgio Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'inviato della Gazzetta a Coverciano, Marco Pasotto, fa il punto sulla probabile formazione dell'Italia in vista della gara dei quarti di finaleEuropei contro il Belgio

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini arma Chiellini è l'arma anti - Lukaku: le ultime e il programma degli azzurri L'inviato della Gazzetta a Coverciano, Marco Pasotto, fa il punto sulla probabile formazione dell'Italia in vista della gara dei quarti di finale degli Europei contro il Belgio

Il Belgio dirà quanto valgono gli azzurri ...Contro questo Belgio molto probabilmente torneremo a vedere in difesa la coppia Bonucci - Chiellini ... Il Belgio fa della fisicità unita alla tecnica la sua arma migliore e fondamentale sarà impedire il ...

