Caldo killer, le temperature fino a 50° hanno ucciso già oltre 200 persone (Di mercoledì 30 giugno 2021) Caldo record in Canada, con il termometro che sfiora i 50°. Dietro questo dato, già di per sé abbastanza preoccupante, ci sono dozzine e dozzine di morti, quasi 130, di cui 65 solo a Vancouver, da venerdì. A dare la comunicazione dei decessi, per lo più anziani e persone affette da altre patologia, la polizia di Vancouver. temperature record… Il Canada ha subito il terzo giorno di temperature record, arrivando a toccare i 49,5°, subendo il Caldo afoso e soprattutto i suoi effetti collaterali e esiziali. fino a domenica scorsa, le temperature non avevano ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 30 giugno 2021)record in Canada, con il termometro che sfiora i 50°. Dietro questo dato, già di per sé abbastanza preoccupante, ci sono dozzine e dozzine di morti, quasi 130, di cui 65 solo a Vancouver, da venerdì. A dare la comunicazione dei decessi, per lo più anziani eaffette da altre patologia, la polizia di Vancouver.record… Il Canada ha subito il terzo giorno direcord, arrivando a toccare i 49,5°, subendo ilafoso e soprattutto i suoi effetti collaterali e esiziali.a domenica scorsa, lenon avevano ...

Advertising

zazoomblog : Riccione caldo killer: Angelo muore davanti alla moglie dopo un tuffo in acqua - #Riccione #caldo #killer: #Angelo - BlueSpiritAngel : @killer_edi Un gran caldo ma al bacio non ci si rinuncia ???? - daneelr_olivaw : RT @LucaLombroso: Canada, ieri morti per covid 35, morti per il caldo killer 135. #ilnuovoclimafapaura - LucaLombroso : Canada, ieri morti per covid 35, morti per il caldo killer 135. #ilnuovoclimafapaura - citypat1 : Combinate le ondate di caldo con #povertàenergetica e vi accorgerete che il clima può essere un silenziiso killer d… -