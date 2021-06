Calciomercato Inter, due per uno con lo United | Rifiuto clamoroso (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Inter continua a lavorare sul Calciomercato e arriva un’offerta clamorosa dalla big: c’è il Rifiuto della società È un’estate molto calda per l’Inter, che si gode il titolo di campione… L'articolo Calciomercato Inter, due per uno con lo United Rifiuto clamoroso è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’continua a lavorare sule arriva un’offerta clamorosa dalla big: c’è ildella società È un’estate molto calda per l’, che si gode il titolo di campione… L'articolo, due per uno con loè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #SerieA, accordo raggiunto tra l'#Inter e #Kolarov per il rinnovo - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, chieste informazioni su #Onana - SkySport : Inter, Suning vicino all'accordo per le quote con Alibaba e governo Jiangsu #SkySport #SerieA #Inter - SpazioInter : Calciomercato Inter: c'è l'apertura dell'Arsenal per il prestito di Bellerin - - cg__97 : RT @SkySport: Inter, Suning vicino all'accordo per le quote con Alibaba e governo Jiangsu #SkySport #SerieA #Inter -