Brunetta: "Occorre ripristinare un turnover efficiente nella scuola e nell'università"

Lunga intervista al Corriere della Sera per il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. L'esponente di Forza Italia parla anche della semplificazione e digitalizzazione dei concorsi.

