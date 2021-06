Bologna | 16enne uccisa | difensore ' valutiamo Riesame contro carcere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - "Il gip del tribunale per i Minorenni diha accolto le misure del pubblico ministero di convalida e di misura cautelate visto che bisogna ancora fare gli accertamenti, a partire dall'autopsia in programma venerdì e per il quale abbiamo nominato un consulente. Adesso possiamo scegliere se fare ilo ricorrere in Cassazione, stiamo valutando. E' possibile andare in Cassazione sia per la convalida del fermo che per la misura, oppure è possibile rivolgersi alsolo per la misura", spiega all'Adnkronos l'avvocato Tanja Fonzari,delaccusato ...