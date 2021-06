Beni confiscati, un albergo solidale nelle ville del clan: domani l’inaugurazione a Quarto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQuarto (Na) – Verrà inaugurato domani, a Quarto (Napoli), l’ “albergo Diverso-Ospitalità solidale“, allestito nel complesso immobiliare confiscato al clan Polverino, per anni, simbolo della prepotenze della camorra sul territorio quartese e flegreo. Il complesso immobiliare venne confiscato a seguito delle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e assegnato dal Comune di Quarto con bando pubblico: si compone, in totale, di 7 immobili (ville, garage, cantine e palestra) per un totale di quasi 1000 metri ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Verrà inaugurato, a(Napoli), l’ “Diverso-Ospitalità“, allestito nel complesso immobiliare confiscato alPolverino, per anni, simbolo della prepotenze della camorra sul territorio quartese e flegreo. Il complesso immobiliare venne confiscato a seguito delle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e assegnato dal Comune dicon bando pubblico: si compone, in totale, di 7 immobili (, garage, cantine e palestra) per un totale di quasi 1000 metri ...

