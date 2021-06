Benevento, rapina in gioielleria con spari: malviventi in fuga (Di mercoledì 30 giugno 2021) Benevento, a Dugenta mattinata di panico con i rapinatori che aprono il fuoco prima di fuggire: posti di blocco dei carabinieri rapina in gioielleria a Dugenta nel Beneventano (Getty Images)Momenti di paura questa mattina a Dugenta, in provincia di Benevento, teatro di una scena degna del miglior film d’azione. Due malviventi sono entrati in una gioielleria mentre c’erano due donne che guardano le esposizioni, hanno preso alcuni contenitori di gioielli e sono fuggiti via a bordo di una moto. C’è stato però un tentativo di bloccare i due. Secondo le prime ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 30 giugno 2021), a Dugenta mattinata di panico con itori che aprono il fuoco prima di fuggire: posti di blocco dei carabinieriina Dugenta nel Beneventano (Getty Images)Momenti di paura questa mattina a Dugenta, in provincia di, teatro di una scena degna del miglior film d’azione. Duesono entrati in unamentre c’erano due donne che guardano le esposizioni, hanno preso alcuni contenitori di gioielli e sono fuggiti via a bordo di una moto. C’è stato però un tentativo di bloccare i due. Secondo le prime ...

