Auto in sosta davanti a scivoli per disabili. “A Taranto diritti negati” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sempre la stessa storia! a Taranto e non solo, il fenomeno degli scivoli per disabili, occupati impropriamente dalle Auto parcheggiate è molto diffuso e difficile da debellare. La sosta o il parcheggio selvaggio sono un problema legato alla sensibilità e alla cultura di ognuno di noi, e dunque, un problema di “appartenenza” a specifici fenotipi… resta il fatto però, che le Auto parcheggiate davanti agli scivoli per disabili, se le troviamo in altri quartieri, non solo in quelli così detti degradati, è perché ad agire scorrettamente non ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sempre la stessa storia! ae non solo, il fenomeno degliper, occupati impropriamente dalleparcheggiate è molto diffuso e difficile da debellare. Lao il parcheggio selvaggio sono un problema legato alla sensibilità e alla cultura di ognuno di noi, e dunque, un problema di “appartenenza” a specifici fenotipi… resta il fatto però, che leparcheggiateagliper, se le troviamo in altri quartieri, non solo in quelli così detti degradati, è perché ad agire scorrettamente non ...

infoiteconomia : Auto in sosta davanti a scivoli per disabili. “A Taranto diritti negati” - atm_informa : ?? #tram10 > Lunigiana: un'auto in sosta irregolare sui binari ci costringe a fare capolinea temporaneo in Stazione… - lavocedigenova : Forza la portiera di un’auto in sosta con due aste metalliche: arrestato un 36enne pluripregiudicato - CorriereRomagna : Sosta selvaggia a Marina di Ravenna. E la ciclabile usata come strada - - infoiteconomia : Inseguimento a folle velocità Travolte anche due auto in sosta -