Archeologia | rinasce Tempio d' Alatri | direttore museo Etrusco ' Sarà macchina del Tempio'

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Un lavoro e restauro che offrirà una 'nuova vita' aldi, conservato in uno dei giardini delNazionaledi Villa Giulia a Roma. E' l'obiettivo delstesso che ha avviato un progetto di recupero, dopo anni di trascuratezza e abbandono, grazie al quale l'opera verrà offerta alla pubblica fruizione. Scopo del progetto, che arriva 45 anni dall'ultimo intervento, è quello di fornire una visita immersiva e suggestiva. Il cantiere costituisce infatti il presupposto per la futura trasformazione del...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Archeologia rinasce

Arte.it

... di recuperare i ritmi della normalità, prende finalmente il respiro ein uno spirito di ... Per le Notti dell'la Cappella di San Michele Arcangelo a Semifonte ospiterà il 18 luglio ...... di recuperare i ritmi della normalità, prende finalmente il respiro ein uno spirito di ... Per le Notti dell'la Cappella di San Michele Arcangelo a Semifonte ospiterà il 18 luglio ...Cioè una ricostruzione a cielo aperto di un elemento del passato sulla base dei dati di uno scavo archeologico fatto l'anno prima". "Cozza, architetto e curatore del progetto - spiega Nizzo - voluto ...Barberino Tavarnelle (Firenze), 30 giugno 2021 - Con quella voglia pulsante di tornare unita e vicina, di recuperare i ritmi della normalità, prende finalmente il respiro e rinasce in uno spirito di r ...