Anna Tatangelo e Silvia Toffanin | novità in arrivo? L’indiscrezione

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ina Mediaset? Pare ci siano in ballo progetti importanti per loro., grandiper loro ina Mediaset? Per la conduttrice e la cantante potrebbero aprirsi grandi opportunità. Da tempo circola la notizia che l’azienda ha in progetto diversi cambiamenti nei

Advertising

andreapalazzo2 : RT @bubinoblog: Nuova IPOTESI sulla domenica pomeriggio di Canale 5: Scene da un Matrimonio con ANNA TATANGELO, a seguire format da definir… - blogtivvu : La domenica pomeriggio di Mediaset: Anna Tatangelo e Silvia Toffanin? L’ipotesi - MikyS03 : @AngeloCivico E soprattutto condotto da Anna Tatangelo - francobus100 : Anna Tatangelo, la foto in costume da bagno fa impazzire i social... e anche Francesco Renga - tw_fyvry : Anna Tatangelo conduttrice di Scene da un matrimonio quando ancora stiamo aspettando il programma che avrebbe dovut… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Davide Maggio nel corso di una diretta Instagram di oggi, ha svelato delle croccantissime indiscrezioni TV con protagonistee Silvia Toffanin e la domenica pomeriggio della rete ammiraglia di Casa Mediaset . La domenica di Mediaset:e Silvia Toffanin? A quanto pare l'azienda vorrebbe dividere ...Sì: è! L'idea che c'è al momento è quella di affidare Scene Da Un Matrimonio ad. E' solo una ipotesi. La situazione non è chiara ".contro Mara Venier? ...Anna Tatangelo e Silvia Toffanin, novità in arrivo a Mediaset? Pare ci siano in ballo progetti importanti per loro.L'azienda pronta a rivoluzionare completamente la domenica pomeriggio per contrastare l'egemonia di Mara Venier e della sua Domenica In ...