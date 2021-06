Alla Figc non piace il Trust, “è guerra politica tra Federazione e la proprietà” (Di mercoledì 30 giugno 2021) di Francesco La Monica Tanto tuonò che piovve. Dopo i primi rumors provenienti da via Allegri, che volevano un Gravina non esattamente convinto dAlla proposta presentata nella tarda serata di venerdì dAlla triade romana, ecco che arriva l’ufficialità: bocciatura, in prima istanza, del Trust di scopo e iscrizione della Salernitana al prossimo campionato di Serie A momentaneamente congelata. “Strano” a dirsi, soprattutto dopo le dichiarazioni del Dg Fabiani, fresco di rinnovo, che nemmeno due giorni or sono ha parlato di “cose fatte nel bene e nell’intenzione di preservare il patrimonio della Salernitana”. Nulla quaestio, direbbero i latini, ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 30 giugno 2021) di Francesco La Monica Tanto tuonò che piovve. Dopo i primi rumors provenienti da via Allegri, che volevano un Gravina non esattamente convinto dproposta presentata nella tarda serata di venerdì dtriade romana, ecco che arriva l’ufficialità: bocciatura, in prima istanza, deldi scopo e iscrizione della Salernitana al prossimo campionato di Serie A momentaneamente congelata. “Strano” a dirsi, soprattutto dopo le dichiarazioni del Dg Fabiani, fresco di rinnovo, che nemmeno due giorni or sono ha parlato di “cose fatte nel bene e nell’intenzione di preservare il patrimonio della Salernitana”. Nulla quaestio, direbbero i latini, ...

