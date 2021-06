Violenze in carcere, Uilpa: “Dotare gli agenti delle bodycam” (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – “Dopo Santa Maria Capua Vetere, ma anche dopo San Gimignano, Torino, Firenze, Viterbo, etc., indipendentemente dall’accertamento dei fatti e fermo restando che confidiamo che gli appartenenti alla Polizia penitenziaria potranno dimostrare, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, il loro corretto operato, riteniamo che non sia più rinviabile Dotare il Corpo di body-cam al fine di riprendere ogni fase operativa all’interno delle carceri“. Lo dichiara Gennarino De Fazio, Segretario Generale del sindacato Uilpa della Polizia Penitenziaria. De Fazio prosegue: “lo chiediamo da anni e lo abbiamo sollecitato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – “Dopo Santa Maria Capua Vetere, ma anche dopo San Gimignano, Torino, Firenze, Viterbo, etc., indipendentemente dall’accertamento dei fatti e fermo restando che confidiamo che gli appartenenti alla Polizia penitenziaria potranno dimostrare, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, il loro corretto operato, riteniamo che non sia più rinviabileil Corpo di body-cam al fine di riprendere ogni fase operativa all’internocarceri“. Lo dichiara Gennarino De Fazio, Segretario Generale del sindacatodella Polizia Penitenziaria. De Fazio prosegue: “lo chiediamo da anni e lo abbiamo sollecitato ...

