Un fermo per l'omicidio del 21enne Alessio Serra a Taranto (Di martedì 29 giugno 2021) Un fermo per l'omicidio del 21enne Alessio Serra avvenuto nella notte a Taranto. Si tratta di un uomo di 33 anni, residente a Taranto, ritenuto dagli agenti della Mobile autore materiale dell'agguato a...

Ultime Notizie dalla rete : fermo per Bologna, omicidio Chiara Gualzetti, l'amico confessa: "Ho sentito l'impulso di uccidere" È questa l'ipotesi d'accusa formulata dalla Procura per i minorenni di Bologna nei confronti del ragazzo di 16 anni sottoposto a fermo nella notte, dopo l'interrogatorio nel corso del quale ha ...

Sedicenne uccisa, l'amico fermato: "Demone dentro di me" ... sono le parole uscite dalla bocca del 16enne dopo il fermo. Frammenti di un racconto confuso: "...frasi pronunciate da lei come 'voglio morire' - affermazione non si sa quanto reale o pronunciata per ...

Ucciso in una cantina del centro città, scatta il fermo per il fratello della vittima La Repubblica 16enne uccisa a Monteveglio, confessa un amico coetaneo della vittima 16enne uccisa a Monteveglio, confessa un amico coetaneo della vittima. Cronaca - Il ragazzo avrebbe raccontato agli inquirenti di aver agito da solo - I carabinieri stanno cercando di ricostruire il r ...

Taranto, fermato l'omicida di questa notte Dopo rapidissime indagini la Polizia ha individuato l'autore dell'assassinio del 21enne in via Capocelatro: si tratta di un pregiudicato di ...

