TALE E QUALE SHOW: ALBA PARIETTI C’È, LA GIURIA TRA CONFERME E NOVITÀ (Di martedì 29 giugno 2021) Carlo Conti ha riacceso i motori di TALE e QUALE SHOW. Il varietà di Rai1 si prepara a tornare con l’edizione numero 11 a partire da venerdì 17 settembre 2021. Toccherà a lui inaugurare la grande stagione degli SHOW autunnali dell’ammiraglia della Tv di Stato. I casting sono in corso e il gruppo si sta formando tra famosi da sempre, idoli social e sorprese. Nello SHOW dove i personaggi famosi si trasformano in celebrità italiane e internazionali ci saranno diverse NOVITÀ a partire dalla GIURIA che è in fase di definizione. L’anno scorso abbiamo visto la mitica Loretta ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 29 giugno 2021) Carlo Conti ha riacceso i motori di. Il varietà di Rai1 si prepara a tornare con l’edizione numero 11 a partire da venerdì 17 settembre 2021. Toccherà a lui inaugurare la grande stagione degliautunnali dell’ammiraglia della Tv di Stato. I casting sono in corso e il gruppo si sta formando tra famosi da sempre, idoli social e sorprese. Nellodove i personaggi famosi si trasformano in celebrità italiane e internazionali ci saranno diversea partire dallache è in fase di definizione. L’anno scorso abbiamo visto la mitica Loretta ...

Advertising

Silverlining221 : Alba a tale e quale mi dà un'altra motivazione per non guardare il GF a settembre, dato che il venerdì si sovrappongono - bubinoblog : TALE E QUALE SHOW: ALBA PARIETTI C'È, LA GIURIA TRA CONFERME E NOVITÀ - Psicopompo_ : RT @Lionmars: Ma cosa ha causato l'intervento della polizia a Milano? Quale emergenza di ordine pubblico può giustificare un tale spiegame… - martaxxofficial : MA IO ADORO ALBA PARIETTI A TALE E QUALE - Piero42395724 : RT @FmMosca: MA NON BASTA Tale analisi è stata fatta da LABORATORI ITALIANI so ordine del Ministero della Salute, oppure si è dato per buon… -