Studio Usa: "I vaccini Moderna e Pfizer garantiscono una protezione dal covid per anni" (Di martedì 29 giugno 2021) Buone notizie dal fronte vaccini. I sieri anti covid con prodotti scudo a mRna, come Pfizer e Moderna, sembrano in grado di indurre " una risposta persistente delle cellule B del centro germinativo , ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) Buone notizie dal fronte. I sieri anticon prodotti scudo a mRna, come, sembrano in grado di indurre " una risposta persistente delle cellule B del centro germinativo , ...

Studio Usa su #vaccinoCovid a mRna: 'Può proteggere per anni dal virus'. Vaccini Moderna e Pfizer, 'protezione per anni dal covid": Lo rivela uno studio Usa realizzato da un team di scienz…

