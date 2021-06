Sileri: 'La variante Delta cambia tutto, una sola somministrazione non basta' (Di martedì 29 giugno 2021) Con le varianti in agguato e la prima dose di vaccino che non basta più ad essere protetti, anche il Green pass potrebbe cambiare. La proposta arriva dal sottosegretario Pierpaolo Sileri: per ... Leggi su leggo (Di martedì 29 giugno 2021) Con le varianti in agguato e la prima dose di vaccino che nonpiù ad essere protetti, anche il Green pass potrebbere. La proposta arriva dal sottosegretario Pierpaolo: per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'E' verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose… - fattoquotidiano : Sileri: “Green pass dopo prima dose? Non è stato un errore. Ma con variante Delta verosimile rimodulazione, con ril… - MediasetTgcom24 : Variante Delta, Sileri: forse servirà rimodulare il green pass #robertosperanza - ProtestMusica : RT @pointofnews: #sileri: «La variante #delta cambia tutto, una sola somministrazione non basta». Leggi su: - SemperAdamantes : RT @Bluefidel47: Il servo Sileri: ' Vista l'esplosione della variante Delta, non è esclusa la rimodulazione delle misure restrittive. Biso… -