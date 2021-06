‘Se mi denunci ti ammazzo’: minacce e abusi sessuali davanti alla figlioletta. Picchiata anche quando era incinta (Di martedì 29 giugno 2021) Violenze, minacce ripetute nel tempo, abusi sessuali. Tutto questo anche davanti alla figlia neonata, un vero e proprio incubo vissuto da una donna e al quale i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno messo la parola fine. I militari, infatti, hanno arrestato il compagno violento: un 28enne romano, con precedenti, per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia. Violenza e abusi sessuali a Marino nei confronti della compagna I Carabinieri della Stazione di Santa Maria delle Mole, a seguito di una segnalazione per una lite in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 giugno 2021) Violenze,ripetute nel tempo,. Tutto questofiglia neonata, un vero e proprio incubo vissuto da una donna e al quale i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno messo la parola fine. I militari, infatti, hanno arrestato il compagno violento: un 28enne romano, con precedenti, per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia. Violenza ea Marino nei confronti della compagna I Carabinieri della Stazione di Santa Maria delle Mole, a seguito di una segnalazione per una lite in ...

