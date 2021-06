Scomparsa di Laura Ziliani: due figlie indagate per omicidio (Di martedì 29 giugno 2021) Due delle tre figlie di Laura Ziliani, la 55enne Scomparsa nel Bresciano lo scorso maggio, risultano indagate per omicidio: secondo quanto si apprende sarebbero emerse incongruenze nei loro racconti. Laura ZilianiLe indagini della Procura di Brescia sulla Scomparsa di Laura Ziliani, l’ex vigilessa 55enne di Temù e dipendente comunale a Roncadelle sparita nel nulla due mesi fa, vanno avanti. Nessuno però si aspettava il colpo di scena di queste ultime ore: due delle tre figlie della donna ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 giugno 2021) Due delle tredi, la 55ennenel Bresciano lo scorso maggio, risultanoper: secondo quanto si apprende sarebbero emerse incongruenze nei loro racconti.Le indagini della Procura di Brescia sulladi, l’ex vigilessa 55enne di Temù e dipendente comunale a Roncadelle sparita nel nulla due mesi fa, vanno avanti. Nessuno però si aspettava il colpo di scena di queste ultime ore: due delle tredella donna ...

