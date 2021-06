Sangiovanni allo scoperto, svelati i problemi passati: “Paranoia e psicoterapia” (Di martedì 29 giugno 2021) Si è messo a nudo, in una recente intervista, Sangiovanni. Il cantante ha confessato di aver subito momenti molto difficili, tra ansia e Paranoia E’ uno dei volti più noti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 29 giugno 2021) Si è messo a nudo, in una recente intervista,. Il cantante ha confessato di aver subito momenti molto difficili, tra ansia eE’ uno dei volti più noti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

prettyplume_ : RT @sonoglitterata: in tutto ciò sto ancora pensando allo sfondo del telefono di sangiovanni…… - firstmyself : Io sto ancora pensando allo sfondo di sangiovanni - eyestrange : RT @sonoglitterata: in tutto ciò sto ancora pensando allo sfondo del telefono di sangiovanni…… - giugiulolaxlife : RT @sonoglitterata: in tutto ciò sto ancora pensando allo sfondo del telefono di sangiovanni…… - nientecriterio : RT @sonoglitterata: in tutto ciò sto ancora pensando allo sfondo del telefono di sangiovanni…… -