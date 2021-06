(Di martedì 29 giugno 2021) Il cda diha convocato l'assemblea straordinaria il prossimo 30 luglio per votare undia pagamento, per un controvalore massimo di 135. Lo annuncia un comunicato del ...

Advertising

Ad10000follower : Safilo lancia un aumento di capitale da 135 milioni - IlMontanari : C'è fermento nel settore occhialeria: Safilo lancia un aumento da 135 milioni x rimborsar il prestito soci (90 mili… - DividendProfit : Safilo lancia un aumento di capitale per 135 milioni di euro - DividendProfit : Safilo lancia un aumento di capitale da 135 milioni – Economia - fisco24_info : Safilo lancia un aumento di capitale da 135 milioni: Supportato dall'azionista di riferimento, anche per acquisizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Safilo lancia

aggiunge che l'aumento è supportato dall'azionista di riferimento, che "il rimborso dello Shareholder Loan consentirà una struttura finanziaria più efficiente in termini di oneri e flussi" e ...L'aumento di capitale e' finalizzato al rimborso dell'esistente 'shareholder loan' di originari 90 milioni, oltre al relativo ammontare di interessi maturati, concesso ain due tranche nel ...(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Safilo, azienda attiva nel mercato dell’occhialeria e quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha deliberato di convocare ...Il cda di Safilo ha convocato l'assemblea straordinaria il prossimo 30 luglio per votare un aumento di capitale a pagamento, per un controvalore massimo di 135 milioni. (ANSA) ...