Rispondere alla questione salariale con più soluzioni (Di martedì 29 giugno 2021) La questione salariale in Italia esiste e cresce d'importanza. Si tratta di un disagio che rischia di compromettere la coesione sociale e che per questo va affrontato in via prioritaria. È infatti di fondamentale importanza evitare strumentalizzazioni e, soprattutto, che un tema così delicato diventi terreno di battaglie politiche e polarizzazioni che non aiutano la ricerca comune di possibili soluzioni. Il sindacato, per ovvie ragioni, è chiamato a proporre soluzioni nuove rispetto alla propria tradizionale azione contrattuale. Va chiarito però che il mondo del lavoro, al netto delle semplificazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Rispondere alla Omicidio Taranto: un fermo, forse lite per questioni private I poliziotti lo hanno rintracciato in un'abitazione del quartiere Tamburi, davanti alla quale era ... Il 33enne dovrà rispondere di omicidio volontario, di tentato omicidio e di possesso e di porto ...

Salernitana, Figc ha respinto la proposta di trust presentata dalle società proprietarie ...atto delle richieste di chiarimenti avanzate dalla Figc e assicura che si attiverà per rispondere ...Figc ha richiesto dei chiarimenti sul trust che abbiamo presentato e ci attiveremo per fornire alla ...

Rispondere alla questione salariale con più soluzioni La questione salariale in Italia esiste e cresce d'importanza. Si tratta di un disagio che rischia di compromettere la coesione sociale e che per questo va affrontato in via prioritaria.

Piano Italia 2026 e PNRR: innovare la Pubblica Amministrazione Piano Italia 2026 e PNRR: 80% dei servizi pubblici essenziali erogati online e 75% della PA portata a utilizzare servizi in cloud ...

