Piccolo America: Oliver Stone ospite il 3 luglio a Monte Ciocci

Oliver Stone sarà ospite il 3 luglio a Monte Ciocci per la proiezione di JFK - Un caso ancora aperto; Wenders, Kusturica, Ozpetek e tanti altri in programma a luglio. Una grande sorpresa per tutti gli amanti del cinema: uno dei più grandi e premiati registi internazionali è in arrivo a Il Cinema in Piazza: si tratta di Oliver Stone che il 3 luglio sarà ospite del Piccolo America a Monte Ciocci per la proiezione di JFK - Un caso ancora ...

