Olimpiadi Tokyo 2021, Taekwondo: Vito Dell’Aquila, scheda e palmares (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Vito Cognome: Dell’Aquila Luogo e data di nascita: Mesagne (Brindisi), 3 novembre 2000 Disciplina: Taekwondo, -58 kg palmares: i risultati più importanti della carriera del brindisino sono sicuramente il bronzo iridato nei -54 kg ai Mondiali 2017 a Muju (Corea) e il titolo europeo ottenuto a Bari, nei -58 kg, nel 2019, che ha fatto seguito al bronzo di Kazan nel 2018. Fra i tornei più importanti vinti c’è anche da segnalare il Grand Prix Final di Mosca, sempre nei -58 kg Precedenti alle Olimpiadi: esordiente Obiettivo a Tokyo 2021: per il pugliese l’obiettivo è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Mesagne (Brindisi), 3 novembre 2000 Disciplina:, -58 kg: i risultati più importanti della carriera del brindisino sono sicuramente il bronzo iridato nei -54 kg ai Mondiali 2017 a Muju (Corea) e il titolo europeo ottenuto a Bari, nei -58 kg, nel 2019, che ha fatto seguito al bronzo di Kazan nel 2018. Fra i tornei più importanti vinti c’è anche da segnalare il Grand Prix Final di Mosca, sempre nei -58 kg Precedenti alle: esordiente Obiettivo a: per il pugliese l’obiettivo è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Niente Olimpiadi di Tokyo per Larissa Iapichino. La saltatrice in lungo, figlia di Fiona May, si è infatti infortun… - RaiNews : Costretta allo stop da una 'distrazione dei fasci anteriori del legamento deltoideo' del piede destro… - fattoquotidiano : Olimpiadi di Tokyo, Larissa Iapichino infortunata: niente Giochi. “Amareggiata, ma appuntamento solo rimandato” - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2021 Scherma: Rossella Gregorio scheda e palmares - #Olimpiadi #Tokyo #Scherma: #Rossella - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2021 Tiro a volo: Silvana Stanco scheda e palmares - #Olimpiadi #Tokyo #volo: #Silvana -