Olimpiadi Tokyo 2021 | Boxe | Angela Carini | scheda e palmares

(Di martedì 29 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Napoli, 6 dicembre 1998 Disciplina:: Europei 2019 (argento, 69 kg), Mondiali 2019 (argento, 64 kg) Precedenti alle: Esordiente Obiettivo a: nei 69 kg, un risultato di buon rilievo, anche se per le medaglie è dura in considerazione del fatto che ci sono diverse pugili di primissimo piano, tra cui la turca Busenaz Sürmeneli che la privò dell’oro mondiale un paio d’anni fa. Dura, si diceva, ma non poi così impossibile. Foto: Jérémy Whyte (Boxing Road to

OrnellaVanoni : Ciao @mafaldina88 , sono Ornella Vanoni, pensa di poter aiutare Ondina a partecipare alle prossime olimpiadi di Tok…

Obiettivo a Tokyo 2021: Confermare il livello messo in mostra col terzetto ... tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ...Nome: Angela Cognome: Carini Luogo e data di nascita: Napoli, 6 dicembre 1998 Disciplina: Boxe Palmares: Europei 2019 (argento, 69 kg), Mondiali 2019 (argento, 64 kg) Precedenti alle Olimpiadi: Esordi ...