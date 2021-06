Morata in gol a Euro 2020 | moglie e figli lo festeggiano | “Orgogliosi di te”

Advertising

EnricoTurcato : Che gol ha fatto Alvaro #Morata? ?? Mamma mia. Stupendo. Ah già, qualcuno lo dipinge come “scarso” ?? esilarante co… - OptaPaolo : 5 - Alvaro Morata ha segnato il suo quinto gol all'Europeo, diventando il miglior marcatore spagnolo della competiz… - SkySport : ?? GOL FANTASTICO DI MORATA?? ? La Spagna passa ai supplementari ?? Gli HL ?? - valeriovitali91 : Se c'è un autogol o un'espulsione si parla di 'giocatore Juve'. Se invece segnano #Morata, #Chiesa o #Ronaldo allor… - Marylena_88 : RT @OptaPaolo: 5 - Alvaro Morata ha segnato il suo quinto gol all'Europeo, diventando il miglior marcatore spagnolo della competizione al p… -

Ultime Notizie dalla rete : Morata gol

Prima para Unai Simon e poi segna: arriba Espana! Decide finalmente un(molto bello) del centravanti juventino. È lui l'unico attaccante che Luis Enrique non cambia mai, fideismo premiato ...Tradotto: colpo di testa e, con tanti saluti alla non marcatura di Lenglet e magari anche a chi in Italia se lo è dimenticato in fretta. Colpita ma non affondata, la Francia provava a ridestarsi: ...Alice Campello, moglie dell'attaccante spagnolo, ha postato una foto su Instagram insieme ai gemelli Leonardo e Alessandro ...Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, ha voluto ringraziare attraverso il proprio profilo Instagram i tantissimi italiani che hanno mandato messaggi di ...