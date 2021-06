Mihajlovic | il gesto d’amore per sua moglie commuove tutti | l’ha fatto ancora

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic gesto

BlogLive.it

Il caso Marko Arnautovic già durante la fase a gironi si era reso protagonista di unnegativo ...lo rivedremo in Italia a distanza di 11 anni dato che piace molto al Bologna di. Segui ...Non ho mai digerito l'esonero di mister, meritava di giocarsi quella finale di Coppa ... urlai la celebre frase 'sempre con voi' e feci quel famososotto la curva. Sì, proprio il bacio ...Sinisa Mihajlovic protagonista di un gesto d'amore davvero tenerissimo: ha commosso tutti la decisione nei confronti della moglie Arianna ...Arnautovic ha segnato il gol dell'1-0 poi annullato dall'arbitro Taylor per fuorigioco. L'ex Inter aveva esultato in maniera provocatoria nei confronti dei tifosi azzurri ...