Meteo | il grande caldo non si ferma | quando arriva il fresco | le previsioni

Leggi su vesuvius

(Di martedì 29 giugno 2021), temperature da record per il mese di giugno con valori che ballano intorno ai 40°.è previsto ilper tornare a respirare. Mare (Pixabay)Ilin Italia non si, l’anticiclone africano fa sentire forte i suoi effetti sul nostro Paese. Clima dalle alte temperature in tutta la penisola, isolati temporali riguarderanno soltanto i settori alpini occidentali (vai più avanti per le zone regionali del dettaglio). Le colonnine di mercurio dei termometri toccheranno ancora vette da record per il mese di giugno, che ha portato con sé giornate di piena estate. Oggi ...