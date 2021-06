Made in Italy, artigianato resiste grazie a cassa integrazione ed e-commerce (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Nonostante la pandemia, per il 27,7% degli artigiani del lusso italiano lo stato di salute della propria azienda è rimasto stabile e per il 37,2% è addirittura migliorato. A rivelarlo è un sondaggio condotto da ‘Mirta’, la piattaforma di e-commerce dedicata ad acquirenti e artigiani del lusso Made in Italy, che analizza come gli artigiani italiani hanno reagito alla crisi e il ruolo dell’e-commerce nella continuità operativa. Realizzata su un panel di 500 artigiani operanti in Italia nei settori della pelletteria, del cachemire, della seta e nell’home decor, l’indagine fotografa un comparto in difficoltà ma ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Nonostante la pandemia, per il 27,7% degli artigiani del lusso italiano lo stato di salute della propria azienda è rimasto stabile e per il 37,2% è addirittura migliorato. A rivelarlo è un sondaggio condotto da ‘Mirta’, la piattaforma di e-dedicata ad acquirenti e artigiani del lussoin, che analizza come gli artigiani italiani hanno reagito alla crisi e il ruolo dell’e-nella continuità operativa. Realizzata su un panel di 500 artigiani operanti in Italia nei settori della pelletteria, del cachemire, della seta e nell’home decor, l’indagine fotografa un comparto in difficoltà ma ...

