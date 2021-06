L'omosessualità è libertà umana, non una rivincita del progresso (Di martedì 29 giugno 2021) La pretesa di rendere giustiziabile ogni fatto della vita è ormai una malattia sociale. Si accompagna a una miopia che riduce la realtà a un’immagine di soli bianchi e neri. Così anche il suicidio di un diciottenne, insondabile come ogni suicidio, e doppiamente insondabile per le modalità con cui si compie, diventa il pretesto per chiedere giustizia. Giustizia vuole la madre di Orlando, certa che il ragazzo sia stato vittima di bullismo, perché omosessuale, e che i colpevoli ora vadano puniti. Non vedeva il figlio da Natale. Poco prima di gettarsi sotto un treno a Torino, senza lasciare un biglietto, il ragazzo l’ha chiamata, mentre lei era in spiaggia in Sicilia. «Mi ha chiesto dove ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 giugno 2021) La pretesa di rendere giustiziabile ogni fatto della vita è ormai una malattia sociale. Si accompagna a una miopia che riduce la realtà a un’immagine di soli bianchi e neri. Così anche il suicidio di un diciottenne, insondabile come ogni suicidio, e doppiamente insondabile per le modalità con cui si compie, diventa il pretesto per chiedere giustizia. Giustizia vuole la madre di Orlando, certa che il ragazzo sia stato vittima di bullismo, perché omosessuale, e che i colpevoli ora vadano puniti. Non vedeva il figlio da Natale. Poco prima di gettarsi sotto un treno a Torino, senza lasciare un biglietto, il ragazzo l’ha chiamata, mentre lei era in spiaggia in Sicilia. «Mi ha chiesto dove ...

andrewsword2 : RT @HuffPostItalia: L'omosessualità è libertà umana, non una rivincita del progresso - salfasanop : ' Il #DDLZan non assicura i veri diritti: matrimonio e adozione'. Grazie per averlo detto. L'omosessualità è liber… - CarterNicK50 : RT @HuffPostItalia: L'omosessualità è libertà umana, non una rivincita del progresso - HuffPostItalia : L'omosessualità è libertà umana, non una rivincita del progresso - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Volete la libertà di opinione per poter dire che l'omosessualità sia peccato o una malattia. Avete il coraggio di evocare… -