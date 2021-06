LIVE Sonego-Sousa, Wimbledon 2021 in DIRETTA: diluvia in Gran Bretagna! Match cancellato: l’azzurro non gioca (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.35 Continuate a leggere i nostri aggiornamenti sul sito e grazie per averci seguito! 17.34 Cancellate 14 partite a Wimbledon! Tra queste anche quella tra Lorenzo Sonego e Pedro Sousa che probabilmente si recupererà domani! 16.54 Finalmente aggiornamenti sulla ripresa del programma: non si gioca prima delle 17.30 italiane. 16.37 Soffioni sotto i teloni e tanti ombrelli aperti: al momento non ci sono sviluppi in termini meteorologici. Si attendono comunicazioni dell’organizzazione. 16.08 Si attendono aggiornamenti dal Regno Unito: Barty intanto ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.35 Continuate a leggere i nostri aggiornamenti sul sito e grazie per averci seguito! 17.34 Cancellate 14 partite a! Tra queste anche quella tra Lorenzoe Pedroche probabilmente si recupererà domani! 16.54 Finalmente aggiornamenti sulla ripresa del programma: non siprima delle 17.30 italiane. 16.37 Soffioni sotto i teloni e tanti ombrelli aperti: al momento non ci sono sviluppi in termini meteorologici. Si attendono comunicazioni dell’organizzazione. 16.08 Si attendono aggiornamenti dal Regno Unito: Barty intanto ...

