LIVE Inghilterra-Germania 2-0 | Europei 2021 in DIRETTA | si sblocca Kane | Wembley in festa!

(Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.52 E’ l’ad accedere ai quarti di finale di Euro 2020! I britannici vincono la grande classica contro laper 2-0 e approdano tra le migliori otto del Vecchio Continente! Sabato sera affronteranno la vincente tra Svezia e Ucraina (stasera, ore 21.00). Decisivi i gol di Sterling enell’ultimo quarto d’ora di match. FINISCE QUI!2-0 (75? Sterling, 86?) 90’+4 Altro pallone buttato in mezzo dalla, ma il muro inglese tiene botta. 90’+3 Kroos ...

ad_dynche prova a gestire maggiormente il possesso palla, senza però riuscire a fare male negli ultimi 20 metri di campo. Grande occasione Germania, azione tutta in verticale con Havertz ..., i tormenti di Southgate: affronta la Germania 25 anni dopo il rigore fallito nella semifinale di Euro96 LE PROBABILI FORMAZIONI(3 - 4 - 3): Pickford; Walker, Stones, Maguire;...Uno due devastante dell'Inghilterra. Negli ultimi 10' prima Sterling e poi Kane tagliano le gambe ai tedeschi e vanno avanti 2 a 0. Sfida dell'Olimpico sempre più vicina per gli uomini di Southgate.Inghilterra – Germania 1-0. Reti: 75' sterling (I). Inghilterra in vantaggio al 75’ con Sterling: grande azione da parte degli inglesi che palla a terra e coinvolgendo tutti i ...